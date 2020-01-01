Елена Синица Общественный совет при Пермском УФАС предложил способы развития конкуренции в сфере пассажирских перевозок Предложения уже направлены в департамент транспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Общественный совет при Пермском УФАС разработал способы развития конкуренции в сфере пассажирских перевозок. Они направлены в департамент транспорта администрации Перми. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Так, ведомство предлагает ряд предложений относительно критериев отбора поставщиков и условий заключения контрактов на осуществление регулярных перевозок пассажиров. Как сообщают антимонопольщики, сейчас органы местного самоуправления формально вправе предоставлять из бюджета денежные средства государственным и муниципальным унитарным предприятиям без торгов.





Однако, по мнению УФАС, такое положение дел не коррелирует в полной мере с целями Федерального закона №485. Он ограничивает деятельность этих предприятий и предусматривает их ликвидацию на конкурентных товарных рынках к 2025 году.





Кроме этого, в УФАС считают, что при проведении конкурсных отборов поставщиков следует придерживаться экономически обоснованных технических требований к подвижному составу. Также предлагается проводить конкурсные процедуры за 5-6 месяцев до начала исполнения контракта. Это позволит участникам привести подвижной состав в соответствие с условиями конкурса.





Помимо этого, в УФАС просят уточнить официальную позицию ФНС относительно особенностей налогообложения при поступлении выручки, подлежащей зачислению в бюджет города Перми.





Общественный совет при УФАС также предлагает заблаговременно проводить общественные обсуждения спорных критериев и условий конкурсов с участием бизнес-сообщества.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.