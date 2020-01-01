Елена Синица
Общественный совет при Пермском УФАС предложил способы развития конкуренции в сфере пассажирских перевозок
Предложения уже направлены в департамент транспорта
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Общественный совет при Пермском УФАС разработал способы развития конкуренции в сфере пассажирских перевозок. Они направлены в департамент транспорта администрации Перми. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.
Так, ведомство предлагает ряд предложений относительно критериев отбора поставщиков и условий заключения контрактов на осуществление регулярных перевозок пассажиров. Как сообщают антимонопольщики, сейчас органы местного самоуправления формально вправе предоставлять из бюджета денежные средства государственным и муниципальным унитарным предприятиям без торгов.
Однако, по мнению УФАС, такое положение дел не коррелирует в полной мере с целями Федерального закона №485. Он ограничивает деятельность этих предприятий и предусматривает их ликвидацию на конкурентных товарных рынках к 2025 году.
Кроме этого, в УФАС считают, что при проведении конкурсных отборов поставщиков следует придерживаться экономически обоснованных технических требований к подвижному составу. Также предлагается проводить конкурсные процедуры за 5-6 месяцев до начала исполнения контракта. Это позволит участникам привести подвижной состав в соответствие с условиями конкурса.
Помимо этого, в УФАС просят уточнить официальную позицию ФНС относительно особенностей налогообложения при поступлении выручки, подлежащей зачислению в бюджет города Перми.
Общественный совет при УФАС также предлагает заблаговременно проводить общественные обсуждения спорных критериев и условий конкурсов с участием бизнес-сообщества.
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