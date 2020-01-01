Финансовый результат компаний Пермского края за 10 месяцев составил 326,6 млрд рублей Это в 3,3 раза выше уровня соответствующего периода прошлого года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным оперативной статистической отчётности за январь — октябрь 2021 года, организациями Пермского края получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 326,6 млрд руб., что в 3,3 раза выше уровня соответствующего периода прошлого года.

В статистическом ведомстве добавили, что в целом по краю 72% обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью в объёме 342,9 млрд руб. Это в 2,5 раза выше уровня соответствующего периода прошлого года. Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 53,3% и составила 16,3 млрд руб.

Организациями промышленного производства за период с начала года получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 298,7 млрд рублей. Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчетный период составила 70,4%, сумма прибыли, полученная ими, достигла 307,6 млрд руб. (в 2,9 раза выше аналогичного показателя за январь — октябрь 2020 года).

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