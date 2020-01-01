Елена Синица В 2022 году из краевого бюджета выделят средства на 35 передвижных спасательных постов Также планируется ввести в эксплуатацию три пожарных депо Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках софинансирования в 2022 году из краевого бюджета выделят средства на 35 передвижных спасательных постов. Об этом заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на совещании, посвящённом предупреждению и ликвидации ЧС, передаёт пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, в 2022 году планируется закупка семи новых пожарных машин, ремонт действующих и ввод трёх пожарных депо — в Чердыни, Соликамске и селе Частые.

За этот год в регионе зарегистрировано 4,4 тыс. техногенных пожаров. На них погибло порядка 260 человек, спасено 720. Материальный ущерб от пожаров составил более 500 млн руб. В регионе за сезон зафиксирован 171 природный пожар.

По словам первого замначальника краевого ГУ МЧС Игоря Хлебникова, за 2021 год в регионе зафиксировано 127 социально значимых происшествий. С января пожарно-спасательные подразделения свыше 3,6 тыс. раз привлекались к ликвидации дорожно-транспортных происшествий, оказав помощь более чем 1,7 тыс. человек.

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