Елена Синица
В 2022 году из краевого бюджета выделят средства на 35 передвижных спасательных постов
Также планируется ввести в эксплуатацию три пожарных депо
В рамках софинансирования в 2022 году из краевого бюджета выделят средства на 35 передвижных спасательных постов. Об этом заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на совещании, посвящённом предупреждению и ликвидации ЧС, передаёт пресс-служба регионального правительства.
За этот год в регионе зарегистрировано 4,4 тыс. техногенных пожаров. На них погибло порядка 260 человек, спасено 720. Материальный ущерб от пожаров составил более 500 млн руб. В регионе за сезон зафиксирован 171 природный пожар.
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