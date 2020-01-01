Реальная зарплата в Пермском крае выросла за год на 1,9% В среднем за месяц жители Прикамья получали по 43,5 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермьстат завершил анализ заработной платы работников предприятий Пермского края за 10 месяцев текущего года.

Так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за октябрь 2021 года сложилась в размере 44 631,6 руб. По отношению к октябрю 2020 года её рост составил 10,1%. Реальная заработная плата в октябре 2021 года по сравнению с октябрём 2020 года увеличилась на 1,4%.

За январь — октябрь 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 43 561,7 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 8,1%. Реальная заработная плата увеличилась на 1,9%.

Как сообщили в Пермьстате, сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности.

Так, в октябре средняя зарплата работников сферы информации и связи составила 68,4 тыс. руб., а сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания получили всего по 26,5 тыс. руб.

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