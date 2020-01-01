Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 35 муниципалитетах Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией (529) зарегистрированы в 35 территориях региона.

Большинство инфицированных по традиции выявлено в Перми — 261, 37 человек заболели в Краснокамском городском округе, 27 — в Чайковском.

Далее идут Чернушинский городской округ (25), Пермский муниципальный район (22), Березники (14).

По 13 случаев заражения отмечено в Добрянском и Очерском городских округах. В Кизеле, Осинском и Чусовском городских округах, а также Карагайском муниципальном округе зафиксировано по 10 заболевших.

Всего в Пермском крае с начала пандемии выявлено 158272 заболевших COVID-19.





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