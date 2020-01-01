Андрей Стрельцов «Молот» не смог дома обыграть «Химик» Пермский хоккейный клуб завершил год на минорной ноте Поделиться Поделиться Твитнуть

Хоккеисты «Молота» в матче чемпионата ВХЛ уступили на своей площадке воскресенскому «Химику» 2:4.

Гости провели матч лучше. После двух периодов счёт был 3:0 в их пользу. Лишь незадолго до финальной сирены «молотобойцы» сумели забросить одну шайбу. Её автором стал Алексей Шубин. «Химик» быстро восстановил разницу в счёте, забросив четвертую шайбу. Когда играть оставалось меньше минуты, Даниил Сероух установил окончательный результат встречи 2:4.

Еще одну игру дома подопечные Альберта Логинова проведут против «Тороса» из Нефтекамска. Но состоится она уже в следующем году 5 января.





















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