Елена Синица Глава Горнозаводского округа досрочно покинул должность Последним рабочим днём Александра Афанасьева станет 31 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Горнозаводского городского округа Александр Афанасьев / фото: gorn-novosti.ru

Глава Горнозаводского городского округа Александр Афанасьев досрочно покинул должность. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Афанасьева.

«Меняю сферу деятельности. 31 декабря работаю последний день»,— сказал Афанасьев.





Начиная с января выполнять обязанности главы будет замглавы администрации Горнозаводского округа по развитию инфраструктуры Алексей Зыков.





Главой Горнозаводского городского округа Александр Афанасьев был избран в 2018 году. До этого дважды был избран главой Горнозаводского городского поселения и дважды главой муниципального района.

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