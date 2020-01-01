Елена Синица
Глава Горнозаводского округа досрочно покинул должность
Последним рабочим днём Александра Афанасьева станет 31 декабря
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Глава Горнозаводского городского округа Александр Афанасьев досрочно покинул должность. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Афанасьева.
«Меняю сферу деятельности. 31 декабря работаю последний день»,— сказал Афанасьев.
Начиная с января выполнять обязанности главы будет замглавы администрации Горнозаводского округа по развитию инфраструктуры Алексей Зыков.
Главой Горнозаводского городского округа Александр Афанасьев был избран в 2018 году. До этого дважды был избран главой Горнозаводского городского поселения и дважды главой муниципального района.
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