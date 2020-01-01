Елена Синица В 2022 году при пермском кампусе НИУ ВШЭ откроется лицей для старшеклассников Обучение будет проходить по трём профилям подготовки Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2022 году при Высшей школе экономики в Перми откроется лицей для 10-11 классов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сообщается, что обучение будет проходить по трём направлениям: технологическому, гуманитарному и социально-экономическому.





В первые три года вуз планирует набирать по три 10-х класса. В каждом будет обучаться по 25 человек. До 2025 года обучение будет проходить в корпусе на бульваре Гагарина, 37. Затем лицей переедет в новое здание.





Приём в лицей будет осуществляться на конкурсной основе. При поступлении необходимо пройти вступительные испытания и тестирование по профильному предмету. Также нужно иметь высокий уровень грамотности, математических знаний, владения иностранным языком. Кроме этого, будет необходимо написать мотивационное эссе.





При прочих равных условиях будут учитываться результаты ОГЭ, подтверждающие успешное усвоение образовательной программы основного общего образования.





Напомним, ранее сообщалось, что откроется школа при Пермском политехе и лицей при классическом университете.

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