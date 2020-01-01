Елена Синица При Пермском политехе появится школа для 10–11-х классов Она разместится на территории студенческого кампуса ПНИПУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Со следующего года на базе Пермского политеха (ПНИПУ) откроется Политехническая школа для 10–11-х классов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Поясняется, что старшеклассники смогут обучаться по двум специализированным направлениям — физико-математическому и инженерному. Средства на реализацию проекта выделят из краевого бюджета.





Обучение в школе будет бесплатным и максимально приближенным к университетскому. Преподавать будут ведущие учёные ПНИПУ и представители промышленных предприятий региона. Школа будет располагаться на территории студенческого кампуса Пермского политеха.





Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году откроется лицей при Пермском классическом университете.

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