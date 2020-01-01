Елена Синица Пермский классический университет может частично вернуться к очному обучению Очно планируется проводить лабораторные и практические занятия Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После новогодних каникул Пермский классический университет (ПГНИУ) может частично вернуться к очному обучению. Об этом «Новому компаньону» сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников.

«Приказ о дистанционной форме обучения действует до 30 декабря. Решение о вероятном переходе на смешанный формат обучения будет принято после новогодних праздников. Скорее всего, очно будут проходить лабораторные и практические занятия, лекции останутся в онлайн-режиме. Но это всё пока ещё не точно», — сказал Красильников.





В Пермском педагогическом университете группы также постепенно возвращаются к офлайн-режиму. Как пояснили «Новому компаньону» в вузе, к очному обучению допускаются группы, в которых привито более 80% студентов.





В НИУ ВШЭ после новогодних праздников планируется продолжить обучение очно, исключение составят некоторые семинары.





В Пермском институте культуры (ПГИК) обучение сейчас организовано дистанционно. К очному обучению допускаются группы, в которых вакцинировалось 100% студентов. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято после новогодних праздников.

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