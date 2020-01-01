Олег Антонов «Аэрофлот» увеличил частоту рейсов из Перми в Москву К утреннему и вечернему перелётам в Шереметьево добавился дневной Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила число рейсов из Перми в московский аэропорт Шереметьево до трёх полётов в день, сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

Ранее перевозчик выполнял перелёты между городами дважды в сутки: утром в 07:25 и вечером в 20:20. Теперь добавлен третий рейс с вылетом из Перми в 13:10. Это произошло, говорится в сообщении, в связи с увеличением спроса.

Правда, такая частота полётов сохранится недолго — только до 10 января 2022 года.

Отметим, что за 11 месяцев 2021 года авиакомпания «Аэрофлот» по маршруту Москва — Пермь — Москва перевезла 205 480 пассажиров, что составляет 11,5% общего пассажиропотока аэропорта Большое Савино.

Напомним, сокращение количества рейсов «Аэрофлота» на направлении Пермь — Москва произошло 1 мая 2021 года. Большая часть перелётов, которые ранее осуществлял «Аэрофлот», была передана лоукостеру «Победа» (дочернее предприятие ГК «Аэрофлот»).

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