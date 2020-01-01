Елена Синица В Прикамье выявлено 529 новых случаев заражения COVID-19 За сутки умерло ещё 14 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 529 новых случаев COVID-19. За этот же период выздоровело 800 человек, умерло 14.

Сейчас в краевых ковидных стационарах в тяжёлом состоянии находятся 216 пациентов. Из них 97 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе развёрнуто 3085 ковидных коек, из которых занято 1814. Доля свободного коечного фонда составляет 41,2%.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 158 272. За сутки в регионе проведено 8060 ПЦР-исследований на коронавирус.





По состоянию на утро 27 декабря в Пермском крае иммунизацию против COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 267 875 человек. При этом 1 189 601 житель завершил курс вакцинации.

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