Олег Антонов Пермский завод «Машиностроитель» вернул на работу не привитых от коронавируса сотрудников Будет ли рабочим оплачен вынужденный простой, пока неясно Поделиться Поделиться Твитнуть

Предприятие «Машиностроитель»

yandex.ru

Сегодня, 27 декабря, не привитые от коронавируса сотрудники пермского завода «Машиностроитель» вернулись на рабочие места.

Как сообщил «Новому компаньону» один из сотрудников, в пятницу, 24 декабря, каждому из отстранённых за отказ от вакцинации звонили из администрации предприятия и оповещали, что они снова могут приступать к работе. В телефонном разговоре представители руководства завода поясняли, что в приказ по предприятию, подписанный в начале декабря, внесены изменения.

Как сообщил источник издания, сегодня на работу вышли около сотни отстранённых ранее рабочих. Теперь люди пытаются выяснить, будет ли им оплачен вынужденный простой с 2 по 26 декабря.

На заводе «Новому компаньону» пообещали ответить на вопросы после изучения официального запроса на информацию. К моменту публикации ответа от предприятия не получено.

Напомним, 2 декабря около 100 сотрудников завода «Машиностроитель» в Перми не были допущены к работе из-за отсутствия прививки от коронавируса. К проходным пришлось вызывать полицию, вход на предприятие оцепила охрана.

Как пояснил начальник управления маркетинга и сбыта завода «Машиностроитель» Дмитрий Ломаев, таким образом руководство предприятия исполняло приказ главного санитарного врача Прикамья об обязательной вакцинации определённых групп населения.

Роспотребнадзор обязал до 1 декабря привить 80% сотрудников предприятий и организаций отраслей, которые указаны в постановлении о профилактических прививках от COVID-19.

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