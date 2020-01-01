Стоимость инфраструктурных проектов к 300-летию Перми выросла в полтора раза Затраты оцениваются на уровне 210 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На реализацию инфраструктурных проектов к 300-летию Перми, которое будет отмечаться в 2023 году, потребуется около 210 млрд руб. Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщил Антон Клепиков, руководитель проектного офиса «Пермь-300».

По словам Клепикова, ранее озвученная сумма 140 млрд руб. была актуальна на конец 2019 года.

Стоимость выросла, во-первых, за счёт включения в перечень новых капиталоёмких проектов — инфекционной больницы, третьего моста через Каму, второй очереди реконструкции аэропорта, благоустройства ул. Сибирской. Во-вторых, ряд объектов подорожал из-за роста цен на строительные материалы и металл.

Как добавил Клепиков, со стороны города и края средства на финансирование проектов уже заложены.

Ранее стало известно, что федеральный кабмин поможет Пермскому краю построить новую инфекционную больницу. На эти цели правительство выделит 1 млрд руб. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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