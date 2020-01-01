Андрей Стрельцов Пермские волейболисты обыграли лидера своей группы ВК «Кама» одержал две победы в Новокуйбышевске Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

ВК «Кама» в чемпионате России среди команд Высшей лиги А (зона «Восток») в гостях обыграл лидера — команду «Нова».

Оба поединка закончились с одинаковым счётом 3:1 в пользу подопечных Андрея Букатова.

Благодаря двум победам и осечкам конкурентов «Кама» вплотную подобралась к находящемуся на четвёртом месте в турнирной таблице «Университету». Напомним, место в четвёрке позволяет выйти в финал соревнований и бороться за медали.

Следующие игры пермяки проведут в 2022 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.