Елена Синица В Прикамье выявлено 545 новых случаев COVID-19 Выздоровело ещё 800 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 545 новых случаев COVID-19.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 207 пациентов. Из них 92 подключены к аппаратам ИВЛ.





Всего в Прикамье развёрнуто 3085 «ковидных» коек, из которых занято 1792. Доля свободного коечного фонда составляет 41,9%. За сутки выздоровело 800 человек, умерло — 22.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 157 743. За сутки в регионе проведено 8 923 ПЦР-исследования на коронавирус.





По состоянию на утро 26 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 267 511 человек. При этом, 1 188 680 жителей завершили курс вакцинации.

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