Елена Синица В Прикамье выявлено 34 «ковидных» территории Больше всего случаев заражения в Перми, Краснокамском округе и Чайковском Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 560 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие обнаружены в 34 территориях региона.

Большинство случаев заражения выявлено в Перми — 214. Ещё 88 человек заболели в Краснокамском городском округе. В Чайковском обнаружено 28 жителей с коронавирусом.

В Очёрском городском округе заболевание подтвердилось у 26 жителей, в Чернушинском и Частинском округах — у 21, в Лысьвенском городском округе — у 20, в Добрянском округе — у 18.





В Сивинском округе обнаружено 13 случаев заражения COVID-19, в Чусовском округе — 11, в Губахе — 10, в Березниках и Верещагинском округе — по девять. В Осинском округе заболели восемь жителей, в Нытвенском округе — семь, в Кудымкарском округе — шесть.





По пять инфицированных выявлено в Пермском районе, Александровском и Бардымском муниципальных округах, по четыре — в Кунгуре, Кудымкаре, Октябрьском, Соликамском округах.

В Карагайском, Большесосновском округах и Кунгурском районе заболело по три жителя. По два случая заболевания обнаружено в Суксунском, Уинском округах и Кизеле.





В Кишертском, Еловском, Гайнском, Березовском и Юсьвенском округах по одному заболевшему.





Всего в Пермском крае выявлено 157 198 заболевших COVID-19.

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