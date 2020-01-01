В МЧС предупредили о метели и сильном ветре в Пермском крае Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах и держать закрытыми окна Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Главном управлении МЧС по Пермскому краю предупредили жителей региона об ухудшении погоды.

В воскресенье, 26 декабря, утром и днём возможна метель, местами сильная, с большим количеством снега и ветром до 23 метров в секунду, на дорогах гололёд. Температура воздуха ночью опустится до -21°С, при прояснениях до -26 °С. Днём ожидается от -9 до -14 °С.

Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах, не открывать окна в домах, держаться подальше от рекламных конструкций и линий электропередач.

О происшествиях просят сообщать в МЧС по телефону 258-40-02.

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