Андрей Стрельцов «Молот» обыграл ХК «Рязань» Решающим стал третий период матча Поделиться Поделиться Твитнуть

ВХЛ

Пермский ХК «Молот» на своём льду в рамках чемпионат ВХЛ взял вверх над ХК «Рязань» 5:3.

После двух периодов подопечные Альберта Логинова проигрывали 1:3. Гол в составе хозяев забил Денис Цыганов. Но всё перевернула последняя треть матча. «Молотобойцы» показали характер и сумели забить сопернику четыре безответные шайбы.

Голы на счету Ильи Чефанова, Давида Мнацяна, Матвея Банникова и Алексея Шубина.

Теперь 27 декабря «Молот» сыграет последний матч в этом году, так же на своей площадке. Соперником будет «Химик» из Воскресенска.





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