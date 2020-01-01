Андрей Стрельцов
«Молот» обыграл ХК «Рязань»
Решающим стал третий период матча
Пермский ХК «Молот» на своём льду в рамках чемпионат ВХЛ взял вверх над ХК «Рязань» 5:3.
После двух периодов подопечные Альберта Логинова проигрывали 1:3. Гол в составе хозяев забил Денис Цыганов. Но всё перевернула последняя треть матча. «Молотобойцы» показали характер и сумели забить сопернику четыре безответные шайбы.
Голы на счету Ильи Чефанова, Давида Мнацяна, Матвея Банникова и Алексея Шубина.
Теперь 27 декабря «Молот» сыграет последний матч в этом году, так же на своей площадке. Соперником будет «Химик» из Воскресенска.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.