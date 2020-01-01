В Перми введён в эксплуатацию 26-этажный многоквартирный дом Адрес жилого здания — ул. Карпинского, 50 Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

В Индустриальном районе Перми по адресу ул. Карпинского, 50 введён в эксплуатацию многоквартирный дом, об этом сообщили в мэрии.

Как уточнили в департаменте градостроительства и архитектуры общая площадь здания составляет 61,2 тыс. кв. м, В доме — 26 этажей (1 подземный), 587 квартир.

Застройщик ЖК «Счастье» (семейный квартал на пересечении улиц Карпинского и Сивкова)— ООО «Специализированный застройщик «Талан-Пермь».

Стройка началась осенью 2017 года

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