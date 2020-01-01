За сутки COVID-19 подтвердился у жителей 30 муниципалитетов Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки 580 случаев заражения коронавирусной инфекцией обнаружены в 30 территориях Прикамья.

Первое место по числу зараженных предсказуемо занимает Пермь — 296 заболевших. Чусовской городской округ занял второе место (57). Краснокамский городской округ — третье (35).

Далее идут Лысьвенский городской округ, где коронавирус диагностирован у 26 жителей, Горнозаводский городской округ — у 17, Пермский муниципальный район — у 16, Осинский городской округ — у 14.

В Березниках и Чайковском заболели по 13 прикамцев. По 12 заражений выявлено в Карагайском муниципальном округе, а также в Добрянском и Очерском городских округах.

В каждой из остальных территорий зафиксировано менее десяти положительных тестов на ковид.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 156638 жителей с коронавирусной инфекцией.

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