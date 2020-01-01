Елена Синица
В Прикамье 580 новых случаев заражения COVID-19
За сутки выздоровело ещё 795 человек
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 580 новых случаев COVID-19. За этот же период выздоровело 795 человек, умерло 10.
На сегодняшний день в ковидных отделениях региона в тяжёлом состоянии находится 231 пациент. Из них 98 подключены к аппаратам ИВЛ.
Сейчас в Прикамье развёрнуто 3085 ковидных коек, из которых занято 1891. Доля свободного коечного фонда составляет 38,7%.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 156 638. За сутки в регионе проведено 9867 ПЦР-исследований на коронавирус.
По состоянию на утро 24 декабря в Пермском крае иммунизацию против COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 263 152 человека. При этом 1 180 219 жителей завершили курс вакцинации.
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