Елена Синица Минпросвещения РФ не планирует продлевать каникулы в школах из-за COVID-19 Решение должны принять сами регионы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Минпросвещения РФ не планирует продлевать каникулы в школах из-за коронавируса, а также а также рекомендовать школам уйти на отдых раньше срока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

«По поводу продления каникул из-за пандемии — это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем. Что касается ранних каникул — каждый регион решает сам», — сказал Кравцов.





Он также добавил, что в 2022 году к дистанционному формату обучения в школах планируется прибегать в исключительных случаях. При этом, по его словам, пока предпосылок для «дистанта» нет.





«Что касается формата, мы в следующем году, и уже после зимних каникул будем использовать очный формат. Дистанционный формат в исключительных случаях, если это будет как-то связано с эпидемиологической ситуацией, — цитирует ТАСС Сергея Кравцова. — Но пока мы не видим ситуации, чтобы этот формат использовать или продлевать каникулы. Будем смотреть, как праздники будут идти, какая будет эпидемиологическая ситуация. Как уже сказал, пока идем в графике».





Напомним, ранее сообщалось, что в школах Прикамья не будут объявлять начало зимних каникул раньше срока.

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