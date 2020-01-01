Елена Синица
Минпросвещения РФ не планирует продлевать каникулы в школах из-за COVID-19
Решение должны принять сами регионы
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Минпросвещения РФ не планирует продлевать каникулы в школах из-за коронавируса, а также а также рекомендовать школам уйти на отдых раньше срока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
«По поводу продления каникул из-за пандемии — это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем. Что касается ранних каникул — каждый регион решает сам», — сказал Кравцов.
Он также добавил, что в 2022 году к дистанционному формату обучения в школах планируется прибегать в исключительных случаях. При этом, по его словам, пока предпосылок для «дистанта» нет.
«Что касается формата, мы в следующем году, и уже после зимних каникул будем использовать очный формат. Дистанционный формат в исключительных случаях, если это будет как-то связано с эпидемиологической ситуацией, — цитирует ТАСС Сергея Кравцова. — Но пока мы не видим ситуации, чтобы этот формат использовать или продлевать каникулы. Будем смотреть, как праздники будут идти, какая будет эпидемиологическая ситуация. Как уже сказал, пока идем в графике».
Напомним, ранее сообщалось, что в школах Прикамья не будут объявлять начало зимних каникул раньше срока.
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