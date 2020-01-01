Елена Синица В школах Прикамья не будут объявлять начало зимних каникул раньше срока У каждой школы свой каникулярный график Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В школах Пермского края не будут объявлять начало зимних каникул раньше срока. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минобра.

«У каждой школы свой каникулярный график, поэтому все заканчивают четверть в своём режиме. При этом рекомендуем учитывать эпидемиологическую ситуацию как в учреждении, так и в самом муниципалитете», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Также в министерстве добавили, что системного решения о выходе на каникулы всех школ, как в Москве, в Прикамье не принято. Как сообщают СМИ, власти Москвы и Санкт-Петербурга рекомендовали отправить школьников на каникулы с 27 декабря. Данное решение направлено на укрепление тенденции к снижению заболеваемости COVID-19.

В Пермском крае также наблюдается тенденция снижения заболеваемости. Так, по данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 619 новых случаев заражения коронавирусом.

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