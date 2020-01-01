Елена Синица Первый набор в школу при ПНИПУ состоится в сентябре 2022 года В ней будет два класса по 25 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Учёный совет ПНИПУ принял решение о создании нового структурного подразделения — политехнической школы для 10–11-х классов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Также сообщается, что первый набор в школу состоится уже в сентябре 2022 года. В ней будет два специализированных класса — физико-математический и инженерный. В каждый класс планируется набрать 25 человек.





Ребята будут учиться по индивидуальным образовательным траекториям, углублённо изучать STEM-дисциплины и английский язык. Кроме этого, в рамках обучения школьники будут осваивать метакомпетенции, заниматься активной научно-исследовательской и проектной деятельностью.





Вести занятия будут ведущие учёные и представители промышленных предприятий региона.

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