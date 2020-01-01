В Перми 24 декабря при оплате проезда транспортными картами возможны сбои
«Гортранс» предупредил о проведении технических работ
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Как сообщили в МКУ «Гортранс», 24 декабря в Перми в системе единой оплаты проезда будут проводиться технические работы.
В связи с этим сегодня могут быть сбои при пополнении транспортных и льготных карт, а также при оплате проезда.
«Гортранс» приносит извинения за временные неудобства.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть