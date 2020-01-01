В выходные в Пермском крае обещают потепление и метель Температура начнёт повышаться в субботу днём Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В предстоящие выходные в Пермском крае ожидается потепление, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В ночь на субботу ещё будет морозно: температура воздуха опуститься до -19… -24 °С (по востоку до -29 °С), но днём потеплеет до -15°С и местами пройдёт слабый снег.

В воскресенье повышение температуры продолжится. В ночь на 26 декабря будет -14… -19 °С (по северу и востоку до -24 °С), днём ожидается -8… -13 °С. Будет идти снег при сильном (ночью — до 18 метров в секунду) южном ветре.

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