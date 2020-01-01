Андрей Стрельцов «Молот» на своём льду обыграл лидера чемпионата ВХЛ Счёт поединка оказался крупным Поделиться Поделиться Твитнуть

Матчем с питерским «Динамо» пермская ледовая дружина продолжила домашнюю серию игр в чемпионате ВХЛ. Поединок завершился с неожиданным результатом — 8:4 в пользу хозяев площадки.

Уже в первом периоде «молотобойцы» сделали заявку на победу — 5:1. Голы забили Дмитрий Воробьёв, Денис Цыганов, Александр Дарьин, Илья Чефанов и Егор Манин.

Во второй двадцатиминутке гости почти отыгрались, но гол Дмитрия Воробьёва помог хозяевам уйти на второй перерыв, имея в запасе преимущество в две шайбы, 6:4.

В заключительной трети матча Игорь Зенчиков и Давид Мнацян довели счёт до крупного 8:4.

25 декабря вновь на своём льду подопечные Альберта Логинова проведут поединок с ХК «Рязань».

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