Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 34 муниципалитетах Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермском крае 593 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки зафиксированы в 34 территориях региона, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Большинство инфицированных — 235 — выявлено в Перми, 55 — в Осинском городском округу, 48 — в Лысьвенском городском округе.

В Чернушинском округе инфекция подтвердилась у 45 прикамцев, в Еловском округе — у 28, в Чайковском — у 25. В Добрянском городском округе заразились 23 человека, в Чусовском городском округе — 21.

В Губахе COVID-19 диагностирован у 12 человек. По 10 случаев заражения отмечено в Кудымкаре и Октябрьском округе.

В остальных территориях число заразившихся было меньше десяти.

Всего в Пермском крае выявлено 156058 заболевших COVID-19.

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