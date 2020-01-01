Андрей Стрельцов
«Парма» в Красноярске обыграла «Енисей»
Следующую игру пермский баскетбольный клуб проведёт уже в следующем году
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» обыграла в Красноярске местный «Енисей». Итог поединка 78:61 в пользу пермской команды.
Если до большого перерыва команды шли вровень, то в третьей четверти пермской команде удался рывок +18.
Наибольшие число очков за матч в пермской команде набрал форвард Марекс Мейерис — 24.
«Парма» после девяти игр закрепилась на седьмом месте в турнирной таблице и входит в зону плей-офф.
Это был последний поединок пермского баскетбольного клуба в этом году. Следующем матч в Единой лиге он проведёт 4 января на своей площадке против «Зенита» (Санкт-Петербург).
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть