Андрей Стрельцов «Парма» в Красноярске обыграла «Енисей» Следующую игру пермский баскетбольный клуб проведёт уже в следующем году Поделиться Поделиться Твитнуть

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» обыграла в Красноярске местный «Енисей». Итог поединка 78:61 в пользу пермской команды.





Если до большого перерыва команды шли вровень, то в третьей четверти пермской команде удался рывок +18.





Наибольшие число очков за матч в пермской команде набрал форвард Марекс Мейерис — 24.





«Парма» после девяти игр закрепилась на седьмом месте в турнирной таблице и входит в зону плей-офф.





Это был последний поединок пермского баскетбольного клуба в этом году. Следующем матч в Единой лиге он проведёт 4 января на своей площадке против «Зенита» (Санкт-Петербург).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.