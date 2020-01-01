Мария Сыропятова С начала года в Пермском крае на производстве погибли 36 человек Тяжёлые травмы получили 64 сотрудника Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за 11 месяцев 2021 года было зафиксировано 36 смертельных случаев на производстве, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года. За тот же период в регионе зарегистрировано 64 случая тяжёлых травм на производстве ( минус 8%).

Среди самых резонансных смертей на производстве — суицид на рабочем месте первого заместителя председателя правления банка «Пермь», смерть монтажника наружных трубопроводов АО «Газпром газораспределение Пермь», которого при выполнении работ засыпало грунтом, а также гибель машиниста АО «Уралмостострой» Мостоотряда № 123 при ремонте мостового перехода через реку Полазна (кран перевернулся и упал с моста вместе с работником).

Всего в Пермском крае с начала года было зарегистрировано 527 несчастных случаев на производстве, что на 4% меньше аналогичного показателя прошлого года. По данным Пермского отделения Фонда социального страхования России, на 25% снизилась заболеваемость профессиональными заболеваниями.

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