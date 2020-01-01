В ходе ремонта моста через р. Полазна погиб рабочий
Кран с машинистом перевернулся и упал в воду
В Государственную инспекцию труда в Пермском крае поступило извещение о смертельном несчастном случае с машинистом автомобильного края АО «Уралмостострой» Мостоотряд № 123.
При выполнении работ на строительном участке «Ремонт мостового перехода через р. Полазна» кран перевернулся и упал с моста вместе с находившимся в нём работником. В настоящее время государственный инспектор труда выясняет причины и обстоятельства несчастного случая.
По результатам расследования несчастного случая будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы.
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