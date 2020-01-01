Елена Синица
В Перми суд вынес приговор группе за изготовление и сбыт фальсифицированного моторного масла
Нанесённый ущерб правообладателю оценивается в 6,8 млн руб.
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Свердловский райсуд Перми вынес приговор организованной преступной группе, занимавшейся изготовлением и сбытом фальсифицированных нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Поясняется, что они в гараже организатора группы изготавливали фальсифицированное моторное масло. Затем его сбывали под видом масла для двухтактных двигателей марки «STIHL».
Сбыт осуществлялся и за пределами Прикамья. Из незаконного оборота изъято более семи тонн продукции.
Отмечается, что правообладателю нанесён ущерб в размере 6, 8 млн руб.
Суд приговорил всех участников группы к наказанию в виде шести месяцев принудительных работ, с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.
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