Елена Синица В Перми суд вынес приговор группе за изготовление и сбыт фальсифицированного моторного масла Нанесённый ущерб правообладателю оценивается в 6,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Свердловский райсуд Перми вынес приговор организованной преступной группе, занимавшейся изготовлением и сбытом фальсифицированных нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Поясняется, что они в гараже организатора группы изготавливали фальсифицированное моторное масло. Затем его сбывали под видом масла для двухтактных двигателей марки «STIHL».





Сбыт осуществлялся и за пределами Прикамья. Из незаконного оборота изъято более семи тонн продукции.





Отмечается, что правообладателю нанесён ущерб в размере 6, 8 млн руб.





Суд приговорил всех участников группы к наказанию в виде шести месяцев принудительных работ, с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

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