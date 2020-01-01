Мария Сыропятова Основные работы по строительству железнодорожного моста через Каму перенесены на 2023 год Завершить прохождение госэкспертизы в РЖД планируют в начале 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В подготовительные работы по строительству нового железнодорожного моста через Каму в 2022 году в ОАО «РЖД» инвестируют 2 млрд руб. Об этом на заседании Совета директоров промышленных предприятий Пермского края рассказал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

По его словам, три этапа проведения работ из шести уже получили одобрение Главгосэкспертизы России. По остальным положительное заключение ожидается в январе 2022 года.

«В 2022 году заходим в подготовительные работы с инвестициями в 2 млрд руб. Основное строительство с объёмом финансирования 35 млрд руб. запланировано в 2023–2024 годах», — отметил Иван Колесников.

Напомним, стоимость строительства моста оценивается в 30–35 млрд руб. Предположительно, он будет находиться чуть ниже по течению от КамГЭС, соединяя берега Камы примерно в районе промзоны на ул. Соликамской и микрорайона Камская Поляна. Мостовые пути будут присоединены к существующим линиям на перегоне Кабельная — Лёвшино (с устройством путевого поста на правом берегу Камы) и на перегоне Балмошная — Лёвшино (с устройством путевого поста на левом берегу Камы).

Протяжённость всего железнодорожного обхода составит около 5 км, с мостовым переходом через Каму длиной 1 км.

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