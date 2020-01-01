Елена Синица АО «Редуктор-ПМ» оштрафуют за нарушение закона «О защите конкуренции» Должностных лиц, допустивших нарушение, могут привлечь к административной ответственности Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «Редуктор-ПМ» признали нарушителем закона «О защите конкуренции». Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Пермское УФАС.

Поясняется, что разбирательства начались из-за ликвидации железной дороги, которой пользовались многие компании на правах аренды. Уже в мае 2021 года «Редуктор-ПМ» уведомил контрагентов об отказе в аренде и приступил к демонтажу железнодорожной ветки. Из-за этого деятельность компаний по транспортировке грузов оказалась парализована.





Тогда антимонопольщики возбудили дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». В ведомстве считают, что «Редуктор-ПМ» злоупотребил своим доминирующим положением.





За это АО «Редуктор-ПМ» грозит оборотный штраф. Он рассчитывается исходя из выручки организации. Также должностных лиц, допустивших нарушение, могут привлечь к административной ответственности.

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