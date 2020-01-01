В Пермском крае изъят арсенал оружия и боеприпасов Его владельцы приговорены к реальным срокам лишения свободы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В Чайковском городском округе в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ и Росгвардии изъяли у двух местных жителей 14 единиц огнестрельного оружия со следами кустарной доработки и более 14 тыс. боеприпасов.

Из незаконного арсенала оперативниками изъяты снайперская винтовка Драгунова, винтовки Мосина, самозарядные карабины Симонова, пистолет-пулемёт Судаева, автомат Калашникова образца 1974 года, оптические прицелы, приспособления для бесшумной стрельбы, четыре ручные гранаты Ф-1, крупнокалиберные патроны и боеприпасы с экспансивными пулями.

Гражданам были предъявлены обвинения в незаконном обороте средств поражения.

Решением Чайковского городского суда один из обвиняемых приговорён к двум годам двум месяцам лишения свободы и штрафу в размере 20 тыс. руб., второй — к одному году 11 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 10 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю, приговор вступил в законную силу.

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