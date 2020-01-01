Фонд «Пермь-300» пригласил бизнес-партнёров к участию в проектах благоустройства Все проекты опубликованы на сайте фондпермь300.рф Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках подготовки к 300-летнему юбилею краевого центра фонд «Пермь-300» пригласил бизнес-партнёров к участию в проектах благоустройства парков, скверов, дорог и общественных пространств.

«Привлечение частных партнёров к благоустройству города позволяет не только аккумулировать дополнительные средства, но и сформировать новые идеи, новые потребности в благоустройстве», — отметил заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев.

Как сообщили в мэрии, на данный момент 19 организаций уже выразили желание сотрудничать с фондом, идёт процесс определения объектов для финансирования и согласования договоров.

Ознакомиться с подробной информацией и изучить проекты можно на сайте фондпермь300.рф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.