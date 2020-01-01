Впервые с середины октября в Пермском крае за сутки выявлено менее 600 заболевших COVID-19 Общее число инфицированных в Прикамье превысило 156 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае подтверждено 593 новых случая COVID-19. Впервые с середины октября число заболевших не превысило 600 человек.

Выздоровел за минувший день 791 пациент, скончался 21.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 156 058, умерших от коронавируса — 7322.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, в тяжёлом состоянии находится 231 пациент. Из них 100 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 23 декабря в Пермском крае иммунизацию против COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 259 472 человека, 1 173 043 жителя завершили курс вакцинации.

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