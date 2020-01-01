Начата разработка инвестиционного паспорта проекта «Доступный Урал» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Краевые власти заявили о реализации одного из шести прорывных для региона проектов — «Доступный Урал», который имеет туристическую направленность. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Проект представляет собой протяжённый маршрут, объединяющий Пермь с северными территориями региона: Соликамском, Усольем, Березниками, Красновишерском и Чердынью.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— «Доступный Урал» даст импульс развитию целого ряда направлений: туризма, экономики, транспорта, культуры. Будем приводить в порядок ключевые объекты и создавать новые, а также благоустраивать территории и повышать их транспортную доступность. Новое направление охватит семь муниципалитетов, где проживает почти 60% населения региона. В нём будет сконцентрировано большое количество объектов притяжения, бизнеса, инфраструктуры.

Губернатор поручил Министерству экономического развития и инвестиций Пермского края детально проработать инвестиционный паспорт проекта «Доступный Урал».

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