МЧС предупреждает о резком похолодании в Пермском крае
Спасатели призывает жителей края к повышенной осторожности
В региональном управлении МЧС предупредили о резком понижении температуры в Пермском крае. В отдельных районах в ночные часы мороз может усилиться до —31°. Об этом сообщает «Рифей».
Днём, по данным ЦГМС, температура воздуха составит —20°…—25°. Пройдёт небольшой снег, местами возможны гололедно-изморозевые отложения, ветер будет юго-западный, южный до 9 метров в секунду.
В МЧС призывают быть особенно внимательными водителей и пешеходов.
В связи с усилением морозов спасатели призывает жителей края и к повышенной осторожности. С усилением морозов, как правило, увеличивается количество пожаров по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления. Жители частного сектора проводят усиленную топку печей, что приводит к появлению в кирпичной кладке трещин.
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