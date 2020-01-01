МЧС предупреждает о резком похолодании в Пермском крае Спасатели призывает жителей края к повышенной осторожности Поделиться Поделиться Твитнуть

В региональном управлении МЧС предупредили о резком понижении температуры в Пермском крае. В отдельных районах в ночные часы мороз может усилиться до —31°. Об этом сообщает «Рифей».

Днём, по данным ЦГМС, температура воздуха составит —20°…—25°. Пройдёт небольшой снег, местами возможны гололедно-изморозевые отложения, ветер будет юго-западный, южный до 9 метров в секунду.

В МЧС призывают быть особенно внимательными водителей и пешеходов.

В связи с усилением морозов спасатели призывает жителей края и к повышенной осторожности. С усилением морозов, как правило, увеличивается количество пожаров по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления. Жители частного сектора проводят усиленную топку печей, что приводит к появлению в кирпичной кладке трещин.

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