Мария Сыропятова Заявление о вводе в эксплуатацию МФЦ «Эспланада» может быть подано в ближайшее время На рассмотрение заявления мэрии отводится минимум пять дней Поделиться Поделиться Твитнуть

ГК «Проспект Групп»

Компания-подрядчик планирует подать в мэрию Перми заявление о вводе в эксплуатацию МФЦ «Эспланада». По данным источников «Нового компаньона», это может быть сделано в ближайшее время. Пока же, сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города, такого документа к ним не поступало. Срок рассмотрения заявления — не менее пяти дней.

Напомним, открытие первой очереди МФЦ «Эспланада» ожидается в конце 2021 года. Центр расположен в квартале, ограниченном улицами Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской. В первую очередь войдёт продуктовый супермаркет «Перекрёсток», другие магазины, кинотеатр и фуд-корт. Во второй очереди — отель Radisson на 158 номеров. Его планируется ввести в эксплуатацию в первой половине 2023 года. Конгресс-холл (третья очередь) находится на стадии проектирования. Полное завершение строительства комплекса намечено на 2024 год.

Строительство в Перми многофункционального центра является приоритетным инвестпроектом. Общий объём инвестиций составляет 9 млрд руб.

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