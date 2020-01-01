Елена Синица В 2022 году расширится штат контролёров в общественном транспорте Перми Также обсуждается увеличение размера штрафов для безбилетников Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В следующем году планируется расширить штат контролёров в общественном транспорте Перми. Это связано с поэтапным введением бескондукторной системы оплаты проезда. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сейчас контролёры ежедневно проводят более 100 проверок. Рейды проводятся на 11 автобусных и трёх трамвайных маршрутах.





Поясняется, что на время проверки валидаторы блокируются, вся информация об оплате переносится на специальное устройство. Затем у каждого пассажира проверяется факт оплаты: достаточно предъявить билет или пересадочный талон.





В случае оплаты безналичным способом нужно приложить карту или электронное устройство к терминалу контролёра. На нём отобразится информация о совершённой оплате или её отсутствии. При этом дополнительные средства не спишутся.





Также сообщается, что сейчас обсуждается увеличение размера штрафов для безбилетников и отмена штрафа для пассажиров с безлимитными проездными, так как для них проезд является предоплаченным.

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