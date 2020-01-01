Елена Синица В Прикамье 604 новых случая заражения COVID-19 Выздоровело за сутки 793 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 604 новых случая COVID-19. За этот же период выздоровело 793 человека, умер 21.

Сейчас в краевых ковидных стационарах в тяжёлом состоянии находятся 236 пациентов. Из них 109 подключены к аппаратам ИВЛ.





В регионе на данный момент развёрнуто 3252 ковидных койки, из них занято 2019. Доля свободного коечного фонда составляет 37,9%.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 155 465. За сутки в регионе проведено 6521 ПЦР-исследование на коронавирус.





По состоянию на утро 22 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 255 259 человек. При этом 1 165 154 жителя завершили курс вакцинации.

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