Олеся Максименко Пермский аэропорт восстановил работу в штатном режиме Воздушный порт был закрыт из-за снегопада Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Международный аэропорт «Пермь» начал работу в обычном режиме. Как сообщает пресс-служба аэропорта, он был закрыт 22 декабря в 02:25 из-за снегопада и открылся в 06:00.

За это время два рейса из Москвы и Санкт-Петербурга были направлены на запасной аэродром в Нижнекамске, рейс из Сочи — в Уфу, самолёт из Дубая — в Екатеринбург.

Кроме того, были задержаны семь рейсов в обратном направлении. На данный момент все задержанные рейсы обслужены на прилёт и вылет, аэропорт работает в штатном режиме, рассказали в пресс-службе.

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