Елена Синица
В пермской школе №3 эвакуировали учащихся и персонал
В учебном заведении прошла тренировочная эвакуация
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В пермской школе №3 на проспекте Декабристов, 35 эвакуированы все учащиеся, педагоги и обслуживающий персонал. Как пояснили «Новому компаньону» в краевом минтербезе, в учебном заведении прошли учения, эвакуация была тренировочной. Тревожных сообщений на телефон 112 не поступало.
В социальных сетях появилось видео, как во время эвакуации школьник покидает здание из окна на первом этаже. В комментариях учащиеся сообщили, что у выхода образовалось большое скопление людей.
Напомним, 20 декабря из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуация прошла в Пермском политехе. А 21 декабря в оперативные службы города поступили анонимные сообщения о минировании школ №2 и 12.
Во всех случаях взрывных устройств не обнаружено.
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