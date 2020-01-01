Елена Синица В Перми суд вынес приговор участникам картельного сговора Их приговорили к условному лишению свободы на полтора года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индустриальный райсуд Перми вынес приговор участникам картельного сговора. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое МВД, 42-летнего мужчину и женщину 1989 года рождения признали виновными в ограничении конкуренции.

Поясняется, что обвиняемые являлись учредителями и руководителями фирм-конкурентов. В период с 2016 по 2019 год для получения дополнительной прибыли они заключили соглашение (картель).





«Оно выражалось в поддержании цен на торгах по закупкам товаров и услуг для городских медучреждений, обязательной осведомлённости о будущих действиях друг друга, единой модели поведения и синхронности при проведении аукционов», — говорится в сообщении правоохранительных органов.





Таким образом обвиняемые добились заключения муниципальных контрактов по итогам 29 аукционов на сумму более 58 млн руб. Заказчиками были учреждения здравоохранения Прикамья.





Суд назначил виновным наказание в виде условного лишения свободы на полтора года.

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