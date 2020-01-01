Елена Синица
В пермском аэропорту задерживается прилёт и вылет нескольких рейсов
Причина — снегопад
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Сегодня утром, 22 декабря, в аэропорту Большое Савино задерживается прилёт и вылет нескольких рейсов. Причина — снегопад, который шёл ночью. Об этом сообщает «Рифей».
Согласно онлайн-табло аэропорта, задерживаются вылеты из Перми в Москву, Санкт-Петербург и Хургаду. Кроме этого, задерживается прилёт рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнекамска.
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