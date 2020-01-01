По делу о взыскании средств за пользование участком под ДК им. Ленина назначена землеустроительная экспертиза Её итоги должны стать известны в конце января Поделиться Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

В деле о взыскании средств с Пермского епархиального управления христиан веры евангельской пятидесятников за пользование земельным участком под ДК им. Ленина назначена землеустроительная экспертиза. Её проведёт АНО «Союзэкспертиза-Пермь». Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Экспертную организацию предложил истец, ответчики просили поручить работы ООО «Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ», однако суд выбрал АНО «Союзэкспертиза-Пермь», учтя опыт экспертов и стоимость проведения мероприятий.

Срок проведения экспертизы — до 24 января 2022 года.

Напомним, в августе 2021 года департамент земельных отношений администрации Перми обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к религиозной организации о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование денежными средствами в сумме 11,8 млн руб. По мнению мэрии, владеющие ДК им. Ленина евангелисты не платят за пользование земельным участком, на котором расположен дворец. Земля находится в муниципальной собственности.

Напомним, «Мотовилихинские заводы» продали церкви «Новый Завет» ДК в 2005 году за 50 млн руб. Мэрия возобновила переговоры с евангелистами о продаже или обмене здания дворца весной 2021 года. Церковь запросила за дворец в 10–15 раз больше стоимости покупки.

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