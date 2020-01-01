ДК им. Ленина евангелисты готовы продать мэрии Перми за 500–800 млн рублей
Эксперты считают цену завышенной
Церковь «Новый Завет» готова продать ДК им. Ленина, но просит за дворец в 10–15 раз больше стоимости покупки. Об этом со ссылкой на главу Перми сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Мэрия возобновила переговоры с евангелистами о продаже или обмене здания ДК весной этого года.
Напомним, «Мотовилихинские заводы» продали евангелистам ДК в 2005 году за 50 млн руб. Таким образом, владельцы дворца согласны на сделку за 500–800 млн руб. Эксперты считают эту цену завышенной и оценивают объект в 250–300 млн руб.
Между тем, по данным издания, Арбитражный суд Пермского края начал рассмотрение иска департамента земельных отношений администрации Перми к евангелистам. Городские власти требуют погасить трёхлетнюю задолженность по оплате аренды земельного участка под дворцом в размере 11,8 млн руб. Дело в том, что земля, на которой стоит ДК, осталась в муниципальной собственности.
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