ДК им. Ленина евангелисты готовы продать мэрии Перми за 500–800 млн рублей Эксперты считают цену завышенной Поделиться Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

Церковь «Новый Завет» готова продать ДК им. Ленина, но просит за дворец в 10–15 раз больше стоимости покупки. Об этом со ссылкой на главу Перми сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Мэрия возобновила переговоры с евангелистами о продаже или обмене здания ДК весной этого года.

Напомним, «Мотовилихинские заводы» продали евангелистам ДК в 2005 году за 50 млн руб. Таким образом, владельцы дворца согласны на сделку за 500–800 млн руб. Эксперты считают эту цену завышенной и оценивают объект в 250–300 млн руб.

Между тем, по данным издания, Арбитражный суд Пермского края начал рассмотрение иска департамента земельных отношений администрации Перми к евангелистам. Городские власти требуют погасить трёхлетнюю задолженность по оплате аренды земельного участка под дворцом в размере 11,8 млн руб. Дело в том, что земля, на которой стоит ДК, осталась в муниципальной собственности.

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