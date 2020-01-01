Андрей Стрельцов «Молот» проиграл питерскому клубу «СКА-Нева» Пермская хоккейная дружина неудачно начала домашнюю серию Поделиться Поделиться Твитнуть

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В рамках чемпионата ВХЛ пермский «Молот» на своём льду потерпел поражение от питерских «армейцев» со счётом 4:5.

Матч прошёл под диктовку гостей. Уже в первом периоде они оформили своё преимущество — 3:1. Гол в составе хозяев забил Давид Мнацян. Во втором периоде на гол Дмитрия Воробьёва питерцы ответили двумя шайбами — 4:2. В заключительной трети матча «молотобойцы» попытались устроить погоню, Давид Мнацян и Руслан Шайхулов забили два гола, но этого не хватило для победы.

Следующий поединок подопечные Альберта Логинова проведут также на своём льду 23 декабря против ещё одной питерской команды — «Динамо», лидера чемпионата ВХЛ.

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